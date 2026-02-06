Più lungo, più comodo e più ergonomico: 13 cm in più fanno la differenza sulla nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect, che rende la pulizia ad alta pressione più confortevole che mai. È anche una pistola a spruzzo alternativa ideale da utilizzare con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7 che hanno un adattatore Quick Connect senza controllo completo.