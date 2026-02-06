Pistola G 160 Q
La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.
Più lungo, più comodo e più ergonomico: 13 cm in più fanno la differenza sulla nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect, che rende la pulizia ad alta pressione più confortevole che mai. È anche una pistola a spruzzo alternativa ideale da utilizzare con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7 che hanno un adattatore Quick Connect senza controllo completo.
Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapido
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
- Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Il grilletto della pistola è bloccato.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|551 x 43 x 188