Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q

Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.

La prolunga del tubo flessibile ad alta pressione da 10 m offre una maggiore flessibilità e aumenta l'area di lavoro della tua idropulitrice. Anche collegarlo è semplice: gazie all'adattatore Quick Connect incluso è possibile collegarlo facilmente a qualsiasi pistola ad alta pressione. Il robusto tubo flessibile di qualità DN 8 è rinforzato e possiede una tecnologia per evitare l'attorcigliamento, nonché un robusto giunto in ottone per prolungarne la durata. Il suo materiale robusto resiste a pressioni fino a 180 bar ed è progettato per restare integro fino a temperature di 60°C. Naturalmente, il tubo di prolunga può essere utilizzato anche con detergenti. Compatibile con tutte le idropulitrici della gamma da K 3 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Prolunga tubo di 10m
  • Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Adattattore Quick Connect
  • Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Tubo flessibile di qualità DN 8 rinforzato con treccia tessile
  • Evita al tubo di attorcigliarsi.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (bar) 180
Lunghezza (m) 10
Colore nero
Peso (kg) 1,1
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 240 x 240 x 85
