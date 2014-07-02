Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q
Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.
La prolunga del tubo flessibile ad alta pressione da 10 m offre una maggiore flessibilità e aumenta l'area di lavoro della tua idropulitrice. Anche collegarlo è semplice: gazie all'adattatore Quick Connect incluso è possibile collegarlo facilmente a qualsiasi pistola ad alta pressione. Il robusto tubo flessibile di qualità DN 8 è rinforzato e possiede una tecnologia per evitare l'attorcigliamento, nonché un robusto giunto in ottone per prolungarne la durata. Il suo materiale robusto resiste a pressioni fino a 180 bar ed è progettato per restare integro fino a temperature di 60°C. Naturalmente, il tubo di prolunga può essere utilizzato anche con detergenti. Compatibile con tutte le idropulitrici della gamma da K 3 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Prolunga tubo di 10m
- Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Adattattore Quick Connect
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Tubo flessibile di qualità DN 8 rinforzato con treccia tessile
- Evita al tubo di attorcigliarsi.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (bar)
|180
|Lunghezza (m)
|10
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 240 x 85
Macchine compatibili
