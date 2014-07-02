Eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren met de praktische en ergonomische Kärcher universele slangkoppeling met Aqua Stop. Het flexibele opsteeksysteem maakt het besproeien van kleine en grote oppervlakken en tuinen veel gemakkelijker. Want functionerende kraanaansluitingen en slangkoppelingen zijn de basis voor elk goed bewateringssysteem. De universele slangkoppeling is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.