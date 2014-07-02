Basic slangstuk Uni Aquastop

Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.

Eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren met de praktische en ergonomische Kärcher universele slangkoppeling met Aqua Stop. Het flexibele opsteeksysteem maakt het besproeien van kleine en grote oppervlakken en tuinen veel gemakkelijker. Want functionerende kraanaansluitingen en slangkoppelingen zijn de basis voor elk goed bewateringssysteem. De universele slangkoppeling is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.

Kenmerken en voordelen
Aqua Stop
  • Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder spatten
Ergonomisch ontwerp
  • Voor een eenvoudig gebruik.
Clicksysteem
  • Geschikt voor alle mogelijke merken.
Universeel (1/2", 5/8", 3/4")
  • Past op alle gangbare tuinslangen.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kleur Geel
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 33 x 42
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Moestuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.