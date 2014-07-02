Articulatie vario

Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.

Conectorul Vario se roteste la 180° pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, de ex. rulouri, plafoane auto sau sere. Conexiune: Pentru conectarea pistolului si accesoriului sau a lancii de prelungire si accesoriului. Racordul Vario permite curatarea ergonomica.

Caracteristici si beneficii
Articulatie ajustabila continuu pana la 180°
  • Face lucrurile grele usoare
Articulație ajustabilă
  • Curatare comoda a locurilor greu accesibile, ca jgheaburile de streasina si podelele vehiculelor
Flexibil rotativ cu 180°
  • Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 214 x 47 x 84

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Jaluzele/rulouri
  • Sere
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Autovehicule