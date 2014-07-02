Extensie simpla pentru lance pulverizare

Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Karcher.

Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Karcher.

Caracteristici si beneficii
Prelungire a tevii de otel cu 0,4 m
  • Pentru curatarea de locuri greu accesibile (de ex. la inaltime)
Forma compacta
  • Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
  • Usor de utilizat.
Forma compacta

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 446 x 45 x 45

Video

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.