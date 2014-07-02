Filtru pentru apa

Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.

Filtrul de apa protejeaza pompele curatitorului cu presiune impotriva particulelor de murdarie din apa murdara. Filtrul extinde viata curatitorului cu presiune. Adecvat pentru toate seriile K2-K7 de la Karcher de curatitoare casnice cu presiune.

Caracteristici si beneficii
Protectie pompei dispozitivului de curatare de inalta presiune impotriva particulelor de murdarie din apa murdara.
  • Cresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune
Filtru de apă
  • Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
indepartarea usoara a particulelor de murdarie
  • Lavabil

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 117 x 50 x 50
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Asigură protecția pompei submersibile împotriva particulelor de murdărie grosieră.