Inlocuire inel O-Ring

Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.

Caracteristici si beneficii
inlocuirea inelului/inelelor O
  • inlocuirea simpla a inelelor O si prize de siguranta pentru accesoriile aparatului de spalat cu presiune
Usor de inlocuit
  • Foarte usor de utilizat
Inel/inele O de schimb
  • Durabilitate lunga

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 17 x 17 x 13
