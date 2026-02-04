Ice Breaker

Ice Breaker is a fast-acting, highly efficient cleaner/degreaser, specially formulated for cleaning frozen food and cold storage areas where conventional products would freeze.

A fast-acting, highly efficient cleaner/degreaser, specially formulated for cleaning frozen food and cold storage areas where conventional products would freeze. Penetrates, dissolves and suspends dirt, grime, fats and grease while freezer equipment is still operating. Safe on cleaning concrete, quarry tile, ceramic and metal surfaces.

Specifications

Technical data

Color Colorless
Foaming Low
Weight (lb) 46
Dimensions, packaged (in) 12 x 12 x 15
Compatible machines