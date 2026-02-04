Ice Breaker
A fast-acting, highly efficient cleaner/degreaser, specially formulated for cleaning frozen food and cold storage areas where conventional products would freeze. Penetrates, dissolves and suspends dirt, grime, fats and grease while freezer equipment is still operating. Safe on cleaning concrete, quarry tile, ceramic and metal surfaces.
Specifications
Technical data
|Color
|Colorless
|Foaming
|Low
|Weight (lb)
|46
|Dimensions, packaged (in)
|12 x 12 x 15
Compatible machines
- B 110 R Bp + D75 + AGM
- B 110 R Bp + D75 + Li-Ion
- B 110 R Bp + R75 + AGM
- B 110 R Bp + R75 + AGM + OBC
- B 110 R Bp + R75 + AGM + SB
- B 110 R Bp + R75 + Li-Ion
- B 110 R Bp + R75 + Li-Ion + SB
- B 150 R Bp
- B 150 R Bp + AGM
- B 150 R Bp + AGM + 2SB
- B 150 R Bp + R75 + AGM
- B 150 R Bp + R75 + Wet
- B 150 R Bp + R85 + 2SB
- B 150 R Bp + R90 + AGM
- B 150 R Bp + R90 + AGM + 2SB
- B 150 R Bp + R90 + Wet
- B 150 R Bp + R90 + Wet + 2SB
- B 150 R Bp + Wet
- B 150 R Bp + Wet + 2SB
- B 150 R Bp Adv + AGM + 2SB
- B 150 R Bp Adv + Wet + 2SB
- B 200 R Bp + D90 + AGM
- B 200 R Bp + R85 + AGM
- B 200 R Bp + R85 + AGM + 2SB
- B 200 R Bp + R85 + Wet
- B 200 R Bp + R85 + Wet + 2SB
- B 220 R Bp + R85 + Li-Ion + 2SB + Dose + LB
- B 220 R Bp + R85 + Wet + 2SB + Dose
- B 260 RI Bp + D100 + AGM
- B 260 RI Bp + R100 + AGM
- B 260 RI Bp + R100 + AGM + 2SB
- B 260 RI Bp + R100 + SCB
- B 260 RI Bp + R120 + AGM
- B 260 RI Bp + R120 + AGM + 2SB
- B 260 RI Bp + R120 + SCB + 2SB
- B 260 RI Bp Combo + R100 + AGM
- B 300 RI Bp
- B 300 RI LPG
- B 300 RI LPG + LB
- B 300 RI LPG + LB + OHG
- B 300 RI LPG + OHG
- B 300 RID
- B 300 RID + LB
- B 300 RID + LB + OHG
- B 300 RID + OHG
- B 50 W Bp + R55 + AGM
- B 50 W Bp + R55 + Li-Ion
- B 50 W Bp ORB + O51 + AGM
- B 50 W Bp ORB + O51 + Li-Ion
- B 80 W Bp (disc)
- B 80 W Bp (roller)
- B 80 W Bp + D65 + 255 Ah AGM + OBC
- B 80 W Bp + D65 + Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + 225 Ah Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + 260 Ah Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + AGM + OBC
- BD 35/15 C Bp Classic
- BD 43/25 C Bp + AGM
- BD 43/25 C Bp + Pad
- BD 43/25 C Bp + Wet
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Classic + AGM
- BD 50/50 C Bp Classic + Wet
- BD 50/55 W Bp Classic
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/70 R Bp + AGM + Brush
- BD 50/70 R Bp + AGM + Pad
- BD 50/70 R Bp + Wet + Brush
- BD 50/70 R Bp + Wet + Pad
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Bp Classic + AGM
- BD 70/75 W Bp Classic + Li-Ion
- BD 70/75 W Bp Classic + Wet
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Classic + AGM
- BD 80/100 W Bp Classic + Li-Ion
- BD 80/100 W Bp Classic + Wet
- BDS 43/175 C
- BDS 43/Duo C
- BDS 43/Orbital C
- BDS 51/175 C
- BR 30/4 C
- BR 35/12 C Bp
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C Bp
- BR 75/75 W Bp Classic
- BR 75/75 W Bp Classic + AGM
- BR 75/75 W Bp Classic + Li-Ion
- BR 75/75 W Bp Classic + Wet
- BR 85/100 W Bp Classic
- BR 85/100 W Bp Classic + AGM
- BR 85/100 W Bp Classic + Li-Ion
- BR 85/100 W Bp Classic + Wet