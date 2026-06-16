Borstelstripset voegenborstel XXL
Hoogwaardige borstelstripset voor als de borstelharen van de XXL voegenborstel versleten zijn. Verwijder eenvoudig de gebruikte borstel en plaats een nieuwe.
Als de duurzame borstelharen van de XXL-voegenborstel versleten zijn, moeten ze worden vervangen om perfecte reinigingsresultaten te blijven bereiken. Hiervoor kan de gehele borstelstrip eenvoudig worden uitgetrokken en vervangen door een nieuwe. Deze optie beschermt niet alleen uw portemonnee, maar komt ook het milieu ten goede.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|156 x 18 x 25
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Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)