Microvezel doekenset Keuken
Doekenset voor stoomreiniging in de keuken: twee hoogwaardige microvezel vloerdoeken, een overtrek voor de handsproeier en een rvs-doek.
Doekenset van hoogwaardige microvezel voor een optimale reiniging van de hele keuken. De twee microvezel vloerdoeken voor het EasyFix vloermondstuk staan garant voor een glanzend schone keukenvloer. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen ze snel en gemakkelijk aan het EasyFix vloermondstuk worden bevestigd en worden verwijderd zonder dat u in contact komt met het vuil. Met het microvezel overtrek voor de handsproeier verwijdert u het meest hardnekkige vuil (bijv. op de kookplaat) moeiteloos zelf. En met de microvezel rvs-doek laat u elk roestvrijstalen oppervlak weer glanzen.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Microvezelovertrek met elastiek
- Voor eenvoudig bevestigen en verwijderen van het overtrek.
- Overtrek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezeldoek voor roestvrij staal
- Streeploze reinigingsresultaten.
- Uitstekende wateropname.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 112 x 18
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wasbak/gootsteen
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Roestvrij staal
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Wandtegels