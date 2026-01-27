Possibilité de dosage extrêmement faible (à partir de 0,125 %), économique, puissant et idéal en association avec le système iSolar de Kärcher : le détergent pour panneaux solaires RM 99 PressurePro sait se montrer convaincant lors du nettoyage sans résidus ni traces de toutes les installations solaires et photovoltaïques ainsi que des surfaces vitrées. Très efficace, respectueux des matériaux et biodégradable, ce détergent adapté à toutes les duretés d'eau élimine même les fientes d'oiseau, le pollen, la suie et les poussières tenaces de manière sécurisée et fiable. La formule innovante et très respectueuse des matériaux – également adaptée aux cadres en aluminium – du détergent pour panneaux solaires RM 99 PressurePro forme en outre une pellicule couvrante et uniforme sur la surface, prévenant la formation de taches de calcaire et améliorant les propriétés de glisse des brosses de nettoyage – pour un nettoyage en douceur de la surface, sans aucun rinçage.