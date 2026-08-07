Le produit effet peau de chamois RM 833 VehiclePro est l'agent de séchage parfait pour les systèmes de lavage pour véhicules utilitaires sans séchage par soufflage. Sa formule spéciale forme une pellicule d'eau couvrante qui s'écoule des surfaces verticales sans laisser de gouttes avant de sécher sans traces ni taches, ce qui est idéal pour le nettoyage de véhicules dotés de grandes surfaces vitrées comme les autobus. De plus, le produit effet peau de chamois RM 833 VehiclePro possède également des propriétés nettoyantes grâce à sa base d'agents actifs et peut par conséquent aussi être utilisé comme shampoing pour lavage à la brosse dans les installations avec un seul dispositif de dosage. Les agents tensioactifs qu'il contient sont, bien entendu, biodégradables selon CEE 648/2004.