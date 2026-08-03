Abrasivo para pulverización, grueso, 25kg
Material abrasivo con granulación 0,25–1,4 mm. Altamente eficaz en acero, granito, hormigón celular y hormigón lavado. Idóneo también para la eliminación de capas de óxido y pintura, así como para la eliminación de grafitis.
Material abrasivo grueso procedente de escoria de cámara de fusión de aluminio concebido para el empleo con sistemas y pistolas de pulverización de Kärcher. El material abrasivo mineral de un solo uso no soluble en agua con una granulación de 0,25 a 1,4 milímetros destaca para la pulverización de limpieza de, por ejemplo, hormigón celular y hormigón lavado, pórfido, granito, acero y clínker. Este material, gracias a su forma angulosa, al alto grado de resistencia (6–7 Mohs) y un efecto altamente abrasivo, es excelente para la eliminación de pinturas, tintas y óxido, así como para proporcionar acabado mate, rugoso y para la limpieza con chorro de arena.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (kg)
|25
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|25,2
Propiedades
- Para el empleo con sistemas y pistolas de pulverización de Kärcher
- Detergente para pulverización de escoria granulada de cámara de fusión (a base de silicato de aluminio)
- Granulación de 0,25-1,4 mm
- Dureza según Mohs: 6-7
- Para la eliminación de suciedad gruesa en superficies como: acero, granito, clínker, pórfido hormigón, hormigón celular y hormigón lavado
Equipos compatibles
Productos actuales
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- HDS 5/12 C
Campos de aplicación
- Eliminación de herrumbre
- Limpieza de hormigón y materiales de cascos
- Limpieza de fachadas
- Eliminación de herrumbre y de grafitis