Material abrasivo grueso procedente de escoria de cámara de fusión de aluminio concebido para el empleo con sistemas y pistolas de pulverización de Kärcher. El material abrasivo mineral de un solo uso no soluble en agua con una granulación de 0,25 a 1,4 milímetros destaca para la pulverización de limpieza de, por ejemplo, hormigón celular y hormigón lavado, pórfido, granito, acero y clínker. Este material, gracias a su forma angulosa, al alto grado de resistencia (6–7 Mohs) y un efecto altamente abrasivo, es excelente para la eliminación de pinturas, tintas y óxido, así como para proporcionar acabado mate, rugoso y para la limpieza con chorro de arena.