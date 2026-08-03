Abrasivo para pulverización, grueso, 25kg

Material abrasivo con granulación 0,25–1,4 mm. Altamente eficaz en acero, granito, hormigón celular y hormigón lavado. Idóneo también para la eliminación de capas de óxido y pintura, así como para la eliminación de grafitis.

Material abrasivo grueso procedente de escoria de cámara de fusión de aluminio concebido para el empleo con sistemas y pistolas de pulverización de Kärcher. El material abrasivo mineral de un solo uso no soluble en agua con una granulación de 0,25 a 1,4 milímetros destaca para la pulverización de limpieza de, por ejemplo, hormigón celular y hormigón lavado, pórfido, granito, acero y clínker. Este material, gracias a su forma angulosa, al alto grado de resistencia (6–7 Mohs) y un efecto altamente abrasivo, es excelente para la eliminación de pinturas, tintas y óxido, así como para proporcionar acabado mate, rugoso y para la limpieza con chorro de arena.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (kg) 25
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (con embalaje) (kg) 25,2
Propiedades
  • Para el empleo con sistemas y pistolas de pulverización de Kärcher
  • Detergente para pulverización de escoria granulada de cámara de fusión (a base de silicato de aluminio)
  • Granulación de 0,25-1,4 mm
  • Dureza según Mohs: 6-7
  • Para la eliminación de suciedad gruesa en superficies como: acero, granito, clínker, pórfido hormigón, hormigón celular y hormigón lavado
Abrasivo para pulverización, grueso, 25kg
Abrasivo para pulverización, grueso, 25kg
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Eliminación de herrumbre
  • Limpieza de hormigón y materiales de cascos
  • Limpieza de fachadas
  • Eliminación de herrumbre y de grafitis