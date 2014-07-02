Kit de buses pour FRV, 050
Jeu de buses spécifiques à l’appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.
Jeu de buses adapté à la machine utilisée comprenant Powerbuses et buse venturi garantissant un fonctionnement optimal de l'appareil Kärcher FRV 30. Outil spécial de montage fourni.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|50
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- Nettoyant de surfaces FRV 30
- Nettoyeur de surface FRV 30 Me
- Nettoyeur de surface FRV 50 Me
- Nettoyeur de surfaces FRV 30