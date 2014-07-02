Kit de buses pour FRV, 050

Jeu de buses spécifiques à l’appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.

Jeu de buses adapté à la machine utilisée comprenant Powerbuses et buse venturi garantissant un fonctionnement optimal de l'appareil Kärcher FRV 30. Outil spécial de montage fourni.

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 50
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,4