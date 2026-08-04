Cela évite la pénible corvée de rinçage des surfaces après le nettoyage, puisque l’eau sale peut être évacuée de manière ciblée à l’aide du flexible d’aspiration de 5 m fourni. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1 300 l/h / 60 °C.