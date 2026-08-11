Telescopic lance TL 14 C
Maximum rigidity with minimum weight: telescopic lance TL 14 C made from carbon fibre. Enormous reach of 14 m, multifunctional use and easy to use thanks to quick-release fasteners.
With a reach of up to 14 m, the telescopic lance TL 14 C made from rigid and lightweight carbon fibre offers almost unlimited fields of application. It can be used for cleaning windows, facades or solar panels with osmosis water, as well as for high-pressure and low-pressure applications, and can even be used for vacuuming, e.g. gutters. The retraction and extension is extremely simple thanks to innovative quick-release fasteners, the clamping force can also be individually set and adjusted without using any tools. A rotatable base with hook for attaching a carrying strap, as well as the unique anti-twist protection, ensure very safe and ergonomic working conditions.
Features and benefits
Multifunctional useFor window, facade and solar panel cleaning with osmosis water. For high-pressure cleaning or low-pressure cleaning with wash brushes.
Maximum ergonomicsAnti-spin lock of the lances for safe and ergonomic working. Quick-release fasteners for fast and simple loosening of the lance clamping. Rotatable base ensures simple and ergonomic working.
Very user-friendlyTool-free adjustment of the clamping force at the quick-release fasteners. With clamping hooks to guide water hose outside the lance. Base with hooks for attaching strap and carrying frame.
Maximum safety
- Haptic and visual pull-out stopper avoids unintentional disassembly.
- Non-electroconductive base-lance element.
Specifications
Technical data
|Length of the telescopic handle (m)
|2,4 - 14
|Inlet temperature (°C)
|max. 60
|Material
|Carbon
|Elements
|10
|Connection thread
|M 18
|Weight incl. packaging (kg)
|10,2
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Tool-less clamp force adjustment
- Hose hook
- Pull out stopper
Videos
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Application areas
- Perfect for window, facade and solar panel cleaning
- Also permits vacuuming at great heights