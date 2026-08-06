Disinfectant, liquid RM 735, 5l

Neutral, effective, gentle on materials: Disinfectant RM 735 from Kärcher. With bactericidal (e.g. E. coli), yeasticidal (e.g. C. albicans) and limited virucidal properties (e.g. coronavirus).

Ideal for use in public institutions, in the hotel and gastronomy industries, in the healthcare industry and in many other locations, our RM 735 liquid disinfectant – tested in accordance with EN 14476 – is impressive thanks to its high efficacy in combating a particularly broad range of pathogens, including the new coronavirus, SARS-CoV-2. Despite its significant bactericidal, yeasticidal and limited virucidal properties, it is particularly gentle on materials and can even be used on acrylic glass (Plexiglas®), linoleum, PVC and anodised aluminium. It can be used as a conventional spray to wipe down surfaces as well as applied to larger areas using a Cleaning Agent Sprayer, a scrubber drier, a high-pressure cleaner or the PS 4/7 Bp Mister. Disinfectant RM 735 is pH-neutral, contains no aldehydes, phenols, alcohol or chlorine, and leaves no lasting odour.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 5
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 8
Weight incl. packaging (kg) 5,1
Disinfectant, liquid RM 735, 5l
Disinfectant, liquid RM 735, 5l
Disinfectant, liquid RM 735, 5l
Disinfectant, liquid RM 735, 5l
Disinfectant, liquid RM 735, 5l
Compatible machines
Application areas
  • Milk kitchens
  • Surface disinfection
  • Waiting and treatment rooms
  • Fitness and wellness areas
  • Sanitary facilities
  • For external disinfection and disinfection of the water dispensing area on the WPD water dispenser.
Accessories