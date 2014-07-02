Detergente per Legno da 5l RM 624, 5l
Pulizia accurata di tutte le superfici in legno resistenti all'acqua, trattate e non trattate, come mobili da giardino, pavimenti in legno e deck di barche. Molto delicato sui materiali ma efficace contro sporco e macchine.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Prodotto
- Per la pulizia di tutte le superfici sensibili in legno resistenti all'acqua, può essere usato universalmente
- Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
- Rimuove alghe, fuliggine e residui minerali
- Da usare con le idropulitrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
- Molto delicato sulla carrozzeria
- pH in valore concentrato circa 9
- detergente pronto all'uso
- Si può anche usare manualmente
- Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
- Pavimenti in legno
- Terrazzo
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone