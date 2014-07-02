Detergente per Legno da 5l RM 624, 5l

Pulizia accurata di tutte le superfici in legno resistenti all'acqua, trattate e non trattate, come mobili da giardino, pavimenti in legno e deck di barche. Molto delicato sui materiali ma efficace contro sporco e macchine.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 5
Peso con imballo (kg) 5,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Prodotto
  • Per la pulizia di tutte le superfici sensibili in legno resistenti all'acqua, può essere usato universalmente
  • Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
  • Rimuove alghe, fuliggine e residui minerali
  • Da usare con le idropulitrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
  • Molto delicato sulla carrozzeria
  • pH in valore concentrato circa 9
  • detergente pronto all'uso
  • Si può anche usare manualmente
  • Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
Aree di applicazione
  • Pavimenti in legno
  • Terrazzo
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori