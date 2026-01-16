Detergente concentrato per pavimenti, 500ml, RM 564 Home&Garden, 500ml

Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente pronto all'uso.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 70 x 70 x 240
Detergente concentrato per pavimenti, 500ml, RM 564 Home&Garden, 500ml
Detergente concentrato per pavimenti, 500ml, RM 564 Home&Garden, 500ml
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo