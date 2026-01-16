Detergente concentrato per pavimenti, 500ml, RM 564 Home&Garden, 500ml
Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente pronto all'uso.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|70 x 70 x 240
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- KHP 1
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi