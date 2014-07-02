Detergente per superfici in plastica (5L) RM 625, 5l
Pulizia accurata di mobili da giardino, infissi in PVC, scivoli per bambini e altre superfici in plastica. Molto delicato sui materiali.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso con imballo (kg)
|5,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|200 x 150 x 260
Prodotto
- potente, intenso e genitle
- Pulisce, protegge e mantiene mobili da giardino, attrezzi da giardino, infissi in plastica e altre superfici in plastica
- Per la pulizia di tutte le superfici in plastica sensibili, può essere usato universalmente
- Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
- Può essere usato manualmente
- detergente pronto all'uso
- Da usare con le idropulitrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
- Prodotto in Germania
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- Bottiglia spray per applicazione detergente
- Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- Ugello schiuma FJ 24
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- KHP 1
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
Aree di applicazione
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Plastica