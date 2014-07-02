Detergente per superfici in plastica (5L) RM 625, 5l

Pulizia accurata di mobili da giardino, infissi in PVC, scivoli per bambini e altre superfici in plastica. Molto delicato sui materiali.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso con imballo (kg) 5,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 200 x 150 x 260
Prodotto
  • potente, intenso e genitle
  • Pulisce, protegge e mantiene mobili da giardino, attrezzi da giardino, infissi in plastica e altre superfici in plastica
  • Per la pulizia di tutte le superfici in plastica sensibili, può essere usato universalmente
  • Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
  • Può essere usato manualmente
  • detergente pronto all'uso
  • Da usare con le idropulitrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
  • Prodotto in Germania
Aree di applicazione
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Plastica
