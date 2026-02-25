Adaptateur antivrille
L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
L'adaptateur antivrille de Kärcher vous offre plus de liberté de mouvement et de confort lors du travail avec le nettoyeur haute pression. Oubliez les boucles indésirables du flexible haute pression qui peuvent causer des chutes lors de l'utilisation et constituer un obstacle pour le rangement. Le fait de tourner simplement l'adaptateur à la main permet de desserrer les boucles sans peine. L'adaptateur s'intègre ultérieurement, facilement et rapidement pour revaloriser votre flexible haute pression. Il est compatible avec tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. Fonction de rotation garantie grâce à l'utilisation de laiton. Convient à tous les appareils des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Raccord rapide Quick Connect
- Pour les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
Système Anti-twist
- Le fait de tourner l'adaptateur permet de desserrer les boucles du flexible haute pression.
Fait à partir de laiton
- Fonction de rotation fiable grâce à l'utilisation de laiton.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|137 x 26 x 26
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect
- H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Home
- Set de flexible haute pression HK 12
- Set de flexible haute pression HK 4
- Set de flexible haute pression HK 7,5
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.200 compact
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400