Met de anti-twist adapter van Kärcher geniet je van meer bewegingsvrijheid en comfort tijdens het werken met de hogedrukreiniger. Voorkom hinderlijke lussen in de hogedrukslang, die kunnen leiden tot struikelen tijdens het gebruik en een obstakel vormen voor opslag. Draai de adapter eenvoudig handmatig om lussen moeiteloos te elimineren. De adapter kan vervolgens eenvoudig en snel worden geïntegreerd om uw hogedrukslang te upgraden. Het is compatibel met alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool. Gegarandeerde rotatiefunctie door gebruik van messing. Geschikt voor alle apparaten van de klassen K 4, K 5 en K 7.