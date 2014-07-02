H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect

Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.

Kenmerken en voordelen
Vervangslang 9 meter
  • Snel afkoppelen van de slang
Quick Connect adaptor
  • De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Quick-connect systeem
  • Voor gemakkelijk reinigen
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 60
Max. druk (bar) 180
Lengte (m) 9
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 245 x 245 x 65
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toebehoren