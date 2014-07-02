Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect
Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.
Flexible de rechange haute pression de 9 m pour les nettoyeurs haute pression Kärcher (K 2 à K 7) à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide Quick Connect. Le flexible de rechange supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 9 m
Raccord rapide Quick Connect
Système de raccord rapide (Quick Connect)
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|9
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 65
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Universal Edition
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3.200 compact
- K 3.550 *EU
- K 3.550 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.350
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K3 Car & Home T50
- K4 eco!ogic
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 7
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600