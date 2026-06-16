Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock

Pratique dans toutes les situations - la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendu. Grâce à la lance rotatif de 360 °, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible.

Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 / 60 / 250
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Piéces détachées Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.