Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen

Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit.