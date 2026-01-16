Steen- en gevelreiniger RM 623, 5l

Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 192 x 145 x 248
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Terrassen
  • Aluminium gevels
  • Stenen oppervlakken
  • Tuinmuren en stenen muren
Toebehoren