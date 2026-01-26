Detergent WV concentraat RM 503, 500ml

Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle effen oppervlakken zoals vensters, spiegels of douchecabines

Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle effen oppervlakken zoals vensters, spiegels, douchecabines, enz. (20 ml concentraat / 230 ml water).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Detergent WV concentraat RM 503, 500ml
Videos
Toepassingen
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines