Detergent WV concentraat RM 503, 500ml
Vensterreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle effen oppervlakken zoals vensters, spiegels, douchecabines, enz. (20 ml concentraat / 230 ml water).
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 65 x 210
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Spiegels
- Glazen tafels
- Glazen douchecabines