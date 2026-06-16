Vatenreiniger BC 14/12
De BC 14/12 vatenreiniger is een spuitunit voor het interieur reinigen van vaten en – vooral eiken vaten met een capaciteit van 225 tot 600 liter.
et onze vatenreiniger BC 14/12 is het reinigen van vaten eenvoudiger en economischer dan ooit. Verplaatsen van de vaten is niet meer nodig; de vatenreiniger wordt direct in het vat of de container geplaatst en het reinigen kan onmiddellijk beginnen. Na het reinigen is een eenvoudige handbeweging voldoende om het apparaat onmiddellijk van hogedrukreiniging naar zuigmodus te schakelen, waardoor het vat of de container weer klaar voor gebruik is. Dit proces is zo overtuigend dat het Staatslehr- und Forschungsinstitut für Weinbau und Obstbau in Weinsberg onze vatenreiniger zelfs gebruikt voor onderwijsdoeleinden en voor het reinigen van barrique-vaten. Deze sproeierset verbetert de prestaties van de Kärcher natstraalset. Hij omvat een natstraalsproeier en een sproeierelement. Enkel in combinatie met de natstraalsetes 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Aantal sproeiers (Stuk(s))
|2
|Stroomsnelheid (l/u)
|1400
|Toerental (tr/min)
|62
|Inbouwlengte (mm)
|315 - 900
|Stroomsoort (V)
|115 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Tankopening (mm)
|min. 40
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Gewicht (kg)
|4,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170
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Onderdelen Vatenreiniger BC 14/12
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