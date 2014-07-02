Waterfijnfilter, 100 μm, R 1"

Montage aan ingang apparaat, 150 µm

Water fijnfilter 100 μm, geschikt voor temperaturen tot max. 60°C. Beschermt de hogedrukreinigr tegen vuilpartikels in het water. Aansluiting aan de hogedrukreiniger. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 1".

Specificaties

Technische gegevens

Wateraansluiting (duim) 1″
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Onderdelen Waterfijnfilter, 100 μm, R 1"

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