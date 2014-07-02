Waterfijnfilter, 100 μm, R 1"
Montage aan ingang apparaat, 150 µm
Water fijnfilter 100 μm, geschikt voor temperaturen tot max. 60°C. Beschermt de hogedrukreinigr tegen vuilpartikels in het water. Aansluiting aan de hogedrukreiniger. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 1".
Specificaties
Technische gegevens
|Wateraansluiting (duim)
|1″
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
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Onderdelen Waterfijnfilter, 100 μm, R 1"
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