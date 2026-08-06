PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 20л

Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12
Тегло с опаковката (кг) 22,88
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 20л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 20л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 20л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 20л
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Основно почистване
  • Почистване на подове и повърхности
Аксесоари