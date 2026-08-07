Agent de sablage, grossier, 25kg
Le grain 0,25-1,4 mm est très efficace sur l’acier, le granit, le béton poreux et le béton simili-pierre. Idéal aussi pour les travaux de décapage et de dérouillage.
Produit de sablage à grain grossier à base de scories de four de fonderie d'aluminium, conçu pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage de Kärcher. Ce produit de sablage minéral perdu, non hydrosoluble, de grain 0,25 à 1,4 millimètre, s'illustre lors du nettoyage par sablage, par exemple du béton alvéolé et lavé, du porphyre, du granit, de l'acier et des briques recuites. Grâce à sa forme angulaire, à son degré de dureté élevé (6 à 7 Mohs) et à son effet très abrasif, le matériau est parfaitement adapté au décapage des vernis, des peintures et de la rouille ainsi qu'au dépolissage, au grattage et au sablage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|25
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|25.2
Propriétés
- Pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage Kärcher
- Fabriqué à partir de silicium d’aluminium
- Granulation : 0,25 - 1,4 mm
- Dureté sur l’échelle Mohs : 6-7
- Pour l'élimination des salissures grossières sur les supports tels que l'acier, le granit, les briques recuites, le porphyre, le béton, le béton alvéolé et lavé
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/12 C+
- HD 5/12 C+ avec FR Classic
- HD 5/12 CX+
- HD 5/12 CX+ avec FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 8/20 G
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HWE 860
- HWE 13/21-42kW
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 16/15-4 Cage+
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX+
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 830 BS
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gaz
- HDS 12/14-4 St Gaz GPL
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Domaines d'utilisation
- Dérouillement
- Nettoyage de matériel de coffrage
- Nettoyage de façades
- Dérouillement, enlèvement de graffitis