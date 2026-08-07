Produit de sablage à grain grossier à base de scories de four de fonderie d'aluminium, conçu pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage de Kärcher. Ce produit de sablage minéral perdu, non hydrosoluble, de grain 0,25 à 1,4 millimètre, s'illustre lors du nettoyage par sablage, par exemple du béton alvéolé et lavé, du porphyre, du granit, de l'acier et des briques recuites. Grâce à sa forme angulaire, à son degré de dureté élevé (6 à 7 Mohs) et à son effet très abrasif, le matériau est parfaitement adapté au décapage des vernis, des peintures et de la rouille ainsi qu'au dépolissage, au grattage et au sablage.