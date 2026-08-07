Agent de sablage, grossier, 25kg

Le grain 0,25-1,4 mm est très efficace sur l’acier, le granit, le béton poreux et le béton simili-pierre. Idéal aussi pour les travaux de décapage et de dérouillage.

Produit de sablage à grain grossier à base de scories de four de fonderie d'aluminium, conçu pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage de Kärcher. Ce produit de sablage minéral perdu, non hydrosoluble, de grain 0,25 à 1,4 millimètre, s'illustre lors du nettoyage par sablage, par exemple du béton alvéolé et lavé, du porphyre, du granit, de l'acier et des briques recuites. Grâce à sa forme angulaire, à son degré de dureté élevé (6 à 7 Mohs) et à son effet très abrasif, le matériau est parfaitement adapté au décapage des vernis, des peintures et de la rouille ainsi qu'au dépolissage, au grattage et au sablage.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 25
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids emballage inclus (kg) 25.2
Propriétés
  • Pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage Kärcher
  • Fabriqué à partir de silicium d’aluminium
  • Granulation : 0,25 - 1,4 mm
  • Dureté sur l’échelle Mohs : 6-7
  • Pour l'élimination des salissures grossières sur les supports tels que l'acier, le granit, les briques recuites, le porphyre, le béton, le béton alvéolé et lavé
Agent de sablage, grossier, 25kg
Agent de sablage, grossier, 25kg
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Dérouillement
  • Nettoyage de matériel de coffrage
  • Nettoyage de façades
  • Dérouillement, enlèvement de graffitis