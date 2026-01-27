Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58, 20l
Élimine les dépôts de graisse, d'huile et de protéines les plus tenaces ainsi que les résidus alimentaires sur le carrelage, les carreaux et dans les conteneurs. Durées de contact prolongées grâce à la couche de mousse.
Le détergent moussant RM 58 PressurePro particulièrement alcalin de Kärcher, conçu pour l'élimination des résidus de production gras et protéiniques, est idéal pour les nettoyages dans l'industrie de la viande, du poisson et de l'épicerie fine. Ce détergent concentré très actif, moussant et hygiénique à utiliser avec les nettoyeurs haute pression forme une couche de mousse stable qui offre une excellente adhérence, y compris sur les surfaces verticales, et déploie un pouvoir nettoyant intensif tout en restant facile à rincer. Il élimine en outre aisément les salissures typiques de l'industrie agroalimentaire provenant par exemple de farine, de gluten, de semoule, de vin, de jus ou de bière. Avec les produits RM 57, RM 58 et RM 59 PressurePro, Kärcher propose une gamme de détergents moussants pour les applications haute pression dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines dans la gastronomie, chez les traiteurs, dans les cantines, les cuisines industrielles, les boucheries, les abattoirs et les boulangeries, disposant d'une confirmation de conformité HACCP de l'institut Fresenius. Selon les besoins et l'objectif prévu, ils sont utilisables pour le nettoyage des surfaces, des murs, des sols, des tapis de transport, des machines, des appareils, des caisses, des cuves de produits agroalimentaires et des fûts ainsi que des chambres froides.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13.1
|Poids (kg)
|21.3
|Poids emballage inclus (kg)
|22.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 237 x 430
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Laiteries
- Nettoyage des surfaces
- Murs, tuiles
- Containers alimentaires
- Nettoyage régulier