Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 140
Filetage du raccord EASY!Lock
Longueur (m) 10
Poids avec emballage (kg) 1,1
Trouver des pièces détachées d'origine Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.