Kit de buses pour FR, 850 l/h - 1100 l/h

Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.

Jeu de buses spécifique à l'appareil se composant de Powerbuses et de raccords filetés et garantissant le fonctionnement optimal des nettoyeurs HP Kärcher (de 850 à 1100 l/h). Convient aux modèles suivants : 2.640-679.0, 2.640-355.0 et 2.641-065.0.

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 850 / 1100
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1