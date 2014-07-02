Jeu de buses spécifique à l'appareil se composant de Powerbuses et de raccords filetés et garantissant le fonctionnement optimal des nettoyeurs HP Kärcher (de 850 à 1100 l/h). Convient aux modèles suivants : 2.640-679.0, 2.640-355.0 et 2.641-065.0.