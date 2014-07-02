Kit de buses pour FR, 850 l/h - 1100 l/h
Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.
Jeu de buses spécifique à l'appareil se composant de Powerbuses et de raccords filetés et garantissant le fonctionnement optimal des nettoyeurs HP Kärcher (de 850 à 1100 l/h). Convient aux modèles suivants : 2.640-679.0, 2.640-355.0 et 2.641-065.0.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|850 / 1100
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- Nettoyant de surfaces FR 50 Me
- Nettoyant pour surfaces dures FR 30 Me
- Nettoyeur de surfaces FR 30 Me
- Nettoyeur de surfaces FR 50