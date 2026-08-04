Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l’eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l’aspiration des éclaboussures d’eau. Convient particulièrement pour le nettoyage intérieur et pour les applications alimentaires. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.