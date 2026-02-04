Ακροφύσιο αυτοκινήτου
Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.
Με το πρακτικό ακροφύσιο αυτοκινήτου για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες του αυτοκινήτου σας, συμπεριλαμβανομένων του πορτμπαγκάζ, των καθισμάτων αυτοκινήτου, των πίσω καθισμάτων και των ποδιών, γρήγορα και χωρίς κόπο. Το ακροφύσιο είναι επίσης κατάλληλο για το σκούπισμα επιφανειών, επικαλυμμένων επίπλων και στρωμάτων στο σπίτι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιστοποιημένο ακροφύσιο σε νέο σχεδιασμό για αξιόπιστη αφαίρεση ρύπων
Το ακροφύσιο είναι πρακτικό, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι και είναι εύκολο στη χρήση
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|NW 35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|258 x 105 x 40
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πορτμπαγκάζ
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Πίσω καθίσματα
- Πατάκια
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Στρώματα