Με το πρακτικό ακροφύσιο αυτοκινήτου για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες του αυτοκινήτου σας, συμπεριλαμβανομένων του πορτμπαγκάζ, των καθισμάτων αυτοκινήτου, των πίσω καθισμάτων και των ποδιών, γρήγορα και χωρίς κόπο. Το ακροφύσιο είναι επίσης κατάλληλο για το σκούπισμα επιφανειών, επικαλυμμένων επίπλων και στρωμάτων στο σπίτι.