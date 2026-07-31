Detergetne emolliente alcalino RM 92 agri, 10l

Detergente disinfettante che scioglie il letame secco. Gli agenti anticorrosivi proteggono le strutture metalliche delle stalle e dei recinti. Consigliato per stalle e sale mungitura.

Il detergente alcalino PressurePro RM 92 Agri è il pretrattamento perfetto per il detergente a schiuma RM 91 Agri. Kärcher ne consiglia l'uso per la rimozione di sporcizia organica particolarmente ostinata e difficile da eliminare in pollai, suini, bovini e sale di mungitura. Grazie alla sua particolare consistenza, la schiuma aderisce anche alle superfici verticali e scioglie lo sporco prima di rimuoverlo completamente. Questo processo comporta vantaggi economici ed ecologici, perché l'ammollo riduce contemporaneamente il tempo necessario per la pulizia e il volume d'acqua richiesto. La formulazione include inibitori della corrosione per proteggere le superfici e le strutture del fienile.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 13,2
Detergetne emolliente alcalino RM 92 agri, 10l
Detergetne emolliente alcalino RM 92 agri, 10l
Detergetne emolliente alcalino RM 92 agri, 10l
Detergetne emolliente alcalino RM 92 agri, 10l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Infissi di stabili, caseifici
Accessori