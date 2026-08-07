Add-on kit mud sucker
Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slibzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen.
Slibzuiger geschikt voor het doeltreffend opzuigen van modder, zand, vuil, algen en stenen tot een grootte van 20 millimeter. Aangesloten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers kunnen ze als vuilwaterpomp worden gebruikt. De krachtige slibzuiger zuigt hoeveelheden vuil tussen de 8.000 en 18.000 liter per uur op. Met M22 × 1,5 aansluiting voor de hogedrukslang. Zuigslang 3,6 meter lang met NW37, geschikt voor hogedrukreinigers met sproeiermaat ≤ 050 (standaard versie 6.415-935.0 geïnstalleerd). Voor hogedrukreinigers met sproeiermaat 040, sproeier 6.415-934.0 gebruiken. Voor hogedrukreinigers met sproeiermaat 060, sproeier 6.415-936.0 gebruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
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