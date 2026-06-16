Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg

Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten. NTA-vrij.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (kg) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 12,7
Gewicht (kg) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 20,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 540 x 640 x 120
Eigenschappen
  • Krachtig shampoopoeder voor hogedrukreiniging
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Actieve reiniging bij elke temperatuur
  • Werkt snel
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • Fosfaatvrij
  • NTA vrij
Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg
Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg
Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg
Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg
Autoshampoo, poeder RM 22, NTA-vrij, 20kg
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken