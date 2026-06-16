Microvezeldoek Geel alle WV >2017 (2 st)
De microvezel overtrek met klittenband systeem voor een optimale vuilverwijdering samen met de sproeifles van de WV op alle gladde oppervlakken.
Dankzij het klittenbandsysteem, kan de microvezel doek eenvoudig op de sproeifles worden vastgemaakt en ook vervangen.
Kenmerken en voordelen
Microvezel doek indoor
- Voor schitterende, streepvrije vensters.
Bevestiging met klittenband
- Dankzij het klittenbandysteem kan de microvezel doek eenvoudig en snel worden vervangen.
Geschikt voor de extra set sproeifles van de WV (2.633-129.0)
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Vezelsamenstelling textiel
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|70 x 275 x 30
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Tegels
- Spiegels