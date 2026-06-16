Textielsproeier
De textielsproeier verfrist stoffen en verwijdert kreuken uit kledij. Zeer effectief voor het verwijderen van geuren. Met gëintegreerde pluisjesverwijderaar.
Textiesproeier voor het opfrissen en gladstrijken van kleding en textiel, evenals het effectief verwijderen van geuren. De praktische textielsproeier kan worden gebruikt op hangende kleding en textiel op een handige en ruimtebesparende manier. Geïntegreerde pluisjesverwijderaar verwijders snel vastzittende pluisjes.
Kenmerken en voordelen
Pluisjes wegnemen
- Gemakkelijk verwijderen van pluisjes en haren uit textiel.
Consistente stoom op het textiel
- Optimale kreukvrij maken van textielen mogelijk
- Optimale opfrissing van textielen mogelijk
Slanke vorm
- Gemakkelijk gladstrijken van mouwen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|340 x 43 x 39
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor het opfrissen van kledij en stoffen (bv. gordijnen, jassen,…)
- Alle kledingstukken die geschikt zijn om te strijken
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
- Droog vuil