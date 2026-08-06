Battery Power батерия 18/25
18 V / 2,5 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време включва LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 18 V.
Състоянието на батерията може да се види с един поглед, благодарение на иновативната технология Реално време: вграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, оставащото време за зареждане и състоянието на зареждане, в зависимост от устройството, което използвате. Литиево-йонните клетки гарантират постоянна работа и предотвратяват саморазреждането и ефекта на паметта (загуба на капацитет поради честото частично разреждане). Удобните меки елементи на корпуса предотвратяват плъзгане по гладки и наклонени повърхности. Сменяемата батерия на Kärcher 18 V / 2,5 Ah е подходяща за използване във всички устройства в платформата Kärcher Battery Power 18 V.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално времеВграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, времето за зареждане и състоянието на зареждане по всяко време.
18 V Kärcher battery платформаЗа използване във всички устройства на 18 V акумумулаторна платформа на Kärcher За използване във всички 18 V Kärcher Battery Power+ устройства oт батерийната платформа.
Мощни литиево-йонни клеткиЛитиево-йонната батерия гарантира постоянна мощност, като в същото време предотвратява саморазреждането и ефекта на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
IPX 5 стандарт – защитена от пръски вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Висока производителност благодарение на ефективното отвеждане на топлината и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Енергия (Втч)
|45
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,469
|Тегло с опаковката (кг)
|0,62
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|133 x 88 x 50
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