Състоянието на батерията може да се види с един поглед, благодарение на иновативната технология Реално време: вграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, оставащото време за зареждане и състоянието на зареждане, в зависимост от устройството, което използвате. Литиево-йонните клетки гарантират постоянна работа и предотвратяват саморазреждането и ефекта на паметта (загуба на капацитет поради честото частично разреждане). Удобните меки елементи на корпуса предотвратяват плъзгане по гладки и наклонени повърхности. Сменяемата батерия на Kärcher 18 V / 2,5 Ah е подходяща за използване във всички устройства в платформата Kärcher Battery Power 18 V.