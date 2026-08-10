Бързо зарядно Battery Power 18 V

Бързото зарядно зарежда сменяемата батерия Kärcher 18 V / 2,5 Ah до 80% само за 44 минути и може да се използва за всички батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.

Благодарение на вградената скоба, бързото зарядно устройство може да бъде фиксирано лесно към стената. Бързото зарядно устройство зарежда сменяемата батерия 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power до 80% само за 44 минути. Също така може да се използва за зареждане на всички други 18 V батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.

Характеристики и предимства
Бързо зарядно Battery Power 18 V: Бързо зарядно
Бързо зарядно
Зарежда акумулаторната батерията 18 V/2.5 Ah Kärcher до 80% за 44 минути. Зарежда 18 V/5.0 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 94 минути.
Бързо зарядно Battery Power 18 V: Широко приложение
Широко приложение
Съвместимo с всички батерии на 18 V платформа за батерии Kärcher.
Бързо зарядно Battery Power 18 V: Монтаж на стена
Монтаж на стена
За лесно прикрепяне към стена.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Време за зареждане на батерията с бързо зарядно 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)

18 V / 5.0 Ah Battery Power батерия:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
Изходяща мощност (A) 2,5
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят черен
Тегло (кг) 0,623
Тегло с опаковката (кг) 0,79
Размери (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 88
Бързо зарядно Battery Power 18 V
Бързо зарядно Battery Power 18 V

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