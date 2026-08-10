Бързо зарядно Battery Power 18 V
Бързото зарядно зарежда сменяемата батерия Kärcher 18 V / 2,5 Ah до 80% само за 44 минути и може да се използва за всички батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.
Благодарение на вградената скоба, бързото зарядно устройство може да бъде фиксирано лесно към стената. Бързото зарядно устройство зарежда сменяемата батерия 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power до 80% само за 44 минути. Също така може да се използва за зареждане на всички други 18 V батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Бързо зарядноЗарежда акумулаторната батерията 18 V/2.5 Ah Kärcher до 80% за 44 минути. Зарежда 18 V/5.0 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 94 минути.
Широко приложениеСъвместимo с всички батерии на 18 V платформа за батерии Kärcher.
Монтаж на стенаЗа лесно прикрепяне към стена.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Време за зареждане на батерията с бързо зарядно
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18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
18 V / 5.0 Ah Battery Power батерия:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,623
|Тегло с опаковката (кг)
|0,79
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
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