Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus
Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.
La brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus est l'accessoire idéal à combiner avec un nettoyeur haute pression. Son utilisation est simple, plus besoin de changer d'accessoire pour les différentes étapes de nettoyage. Pulvériser le détergent comme un véritable canon à mousse, appliquer un effet mécanique sur le support avec la brosse souple, et enfin rincer avec le jet haute pression. Tout cela en changeant simplement le sélecteur de position. Cet accessoire est idéal pour nettoyer tous types de supports : véhicules, mobilier de jardin, volets ou encore veranda. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher du K2 au K7. Le réservoir de détergent peut contenir 240 ml largement de quoi nettoyer une véhicule entièrement. Largeur de travail de la brosse 256 mm.
Caractéristiques et avantages
Accessoire 3 en 1 : Combine l'application du détergent, l'action mécanique de la brosse et le jet haute pression
- Une multitude d'usages possibles grâce à sa polyvalence
- Plus de commodité pour une nettoyage complet et efficace
Choix et changement de position intuitif et rapide grâce au sélecteur
- Sélection de fonction intuitive
- Nettoyage complet sans avoir à changer d'accessoire
Réservoir de détergent intégré dans la tête de la brosse
- Canon à mousse performant qui retire les saletés mêmes les plus incrustées en combinaison avec les détergents de la gamme Kärcher
- Permet d'appliquer du détergent plus longtemps sans avoir à remplir constamment
Brosse de lavage avec poils souples, applications diverses possibles
- Nettoyage optimal même sur surfaces délicates comme la peinture, les vitres ou le plastique
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Stores vénitiens/volets roulants
- Portes de garage
- Véhicules
- Motos et scooters
- Jardin d'hiver
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre
- Écrans de séparation
Trouver des pièces détachées d'origine Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.