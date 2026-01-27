La brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus est l'accessoire idéal à combiner avec un nettoyeur haute pression. Son utilisation est simple, plus besoin de changer d'accessoire pour les différentes étapes de nettoyage. Pulvériser le détergent comme un véritable canon à mousse, appliquer un effet mécanique sur le support avec la brosse souple, et enfin rincer avec le jet haute pression. Tout cela en changeant simplement le sélecteur de position. Cet accessoire est idéal pour nettoyer tous types de supports : véhicules, mobilier de jardin, volets ou encore veranda. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher du K2 au K7. Le réservoir de détergent peut contenir 240 ml largement de quoi nettoyer une véhicule entièrement. Largeur de travail de la brosse 256 mm.