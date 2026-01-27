Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus
La brosse pour sols PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés sur tout type de surfaces planes. Pratique elle possède une buse d'angle pour nettoyer même dans les coins.
La brosse de sols PS 30 Plus est idéale pour venir à bour des saletés tenaces sur des surfaces de petite et moyenne superficie. Les 3 buses haute pression intégrées assurent non seulement des résultats éclatants, mais offrent également un rendement surfacique optimal. Pour un nettoyage efficace et sans effort de l'ensemble des coins et des bords, la buse latérale peut être tournée de 45 degrés. Par la même occasion, l'utilisateur est protégé de toutes les éclaboussures. Autre avantage : grâce à sa forme compacte, la PS 30 Plus est particulièrement adaptée au nettoyage des marches d'escalier. La tête de brossage de la brosse nettoyante haute performance est également mobile et utilisable de manière flexible : afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, celle-ci est orientable à 360 degrés. Après le nettoyage, toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables.
Caractéristiques et avantages
Buse latérale orientableNettoyage parfait de l'ensemble des coins et des bords sans éclaboussures.
Tête de brosse orientable sur 360°Pour une flexibilité maximale dans les endroits difficiles à atteindre.
Brosse annulaire (également sur la buse latérale)Protection contre les éclaboussures, quel que soit le réglage des buses.
Trois buses haute pression
- Nettoyage efficace des saletés tenaces.
Design compact
- Permet un nettoyage confortable dans les passages étroits.
Combinaison de la haute pression et de la pression manuelle de la brosse
- Garantit un nettoyage particulièrement efficace en comparaison avec les brosses classiques.
Raclette.
- Raclage facile de l'eau sale. Remplacement possible sans outils.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Domaines d'utilisation
- Escaliers
- Terrasses
- Balcon
- Allées, entrées de garage
