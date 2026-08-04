Buse à angle variable, 050
Permet de modifier l’angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s’adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.
Avec la buse à angle variable Kärcher, l'angle du jet haute pression peut être réglé en continu entre 0 et 90°. Ainsi, la buse s'adapte à la perfection à tous les types de salissure et surfaces imaginables.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|50
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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