Protection anti-éclaboussures
La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau.
La protection anti-éclaboussures, développée spécialement pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, est parfaite pour le nettoyage des coins et des bords. Elle protège l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Le design transparent permet de garder une vue claire sur l'environnement à nettoyer à tout moment. Cet accessoire est parfaitement compatible avec toutes les nouvelles lances Vario Power et Multi Jets ainsi qu'avec les nouvelles buses rotatives. (Non compatible avec les lances Multi Power 5 en 1 MP 145 et MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)).
Caractéristiques et avantages
- Protection fiable de l'utilisateur contre les éclaboussures d'eau – particulièrement en nettoyant les coins et les bords.
Design transparent
- Une vue claire sur la surface à nettoyer permet de meilleurs résultats de nettoyage.
Différents adaptateurs sont inclus standard dans la livraison
- Compatible avec toutels les nouvelles lances Vario Power et Multi Jets, ainsi qu'avec les buses rotatives anciennes et nouvelles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 188 x 237
Non compatible avec les lances Multi Power 5 en 1 MP 145 et MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Escaliers
- Surfaces dans la maison et le jardin
