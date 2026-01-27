Protection anti-éclaboussures

La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau.

La protection anti-éclaboussures, développée spécialement pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, est parfaite pour le nettoyage des coins et des bords. Elle protège l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Le design transparent permet de garder une vue claire sur l'environnement à nettoyer à tout moment. Cet accessoire est parfaitement compatible avec toutes les nouvelles lances Vario Power et Multi Jets ainsi qu'avec les nouvelles buses rotatives. (Non compatible avec les lances Multi Power 5 en 1 MP 145 et MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)).

Caractéristiques et avantages
Protection anti-éclaboussures
  • Protection fiable de l'utilisateur contre les éclaboussures d'eau – particulièrement en nettoyant les coins et les bords.
Design transparent
  • Une vue claire sur la surface à nettoyer permet de meilleurs résultats de nettoyage.
Différents adaptateurs sont inclus standard dans la livraison
  • Compatible avec toutels les nouvelles lances Vario Power et Multi Jets, ainsi qu'avec les buses rotatives anciennes et nouvelles.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 220 x 188 x 237

Non compatible avec les lances Multi Power 5 en 1 MP 145 et MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Domaines d'utilisation
  • Escaliers
  • Surfaces dans la maison et le jardin
