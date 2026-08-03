Γιατί να έχεις πολλές, όταν μία αρκεί; Η ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher 36 V/5.0 Ah μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. Έτσι, δεν χρειάζεται να αγοράσεις περισσότερες μπαταρίες. Η μπαταρία έχει σταθερή απόδοση χάρη στα στοιχεία ιόντων λιθίου. Η αυτο-αποφόρτιση της μπαταρίας και η απώλεια χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης (φαινόμενο μνήμης) ανήκουν πια στο παρελθόν. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου, οι ενδείξεις υπολειπόμενης διάρκειας ζωής, επιπέδου φόρτισης και χωρητικότητας της μπαταρίας εμφανίζονται στη στιγμή στην ενσωματωμένη οθόνη LCD. Επίσης, χάρη στα άνετα και μαλακά στοιχεία του περιβλήματος, η μπαταρία δεν γλιστράει ακόμα και στις λείες ή επικλινείς επιφάνειες.