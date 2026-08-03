Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 30 μ., μέγ. 140 bar
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωλήνων (σύνδεση 1/8"για ακροφύσφιο)
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 30 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης από PVC
- Εξαιρετικά ελαφρύς, βέλτιστος χειρισμός.
- Ανθεκτικός σε πίεση έως 120 bar.
Σύνδεση: 1/8"
- Συμβατή με ακροφύσια καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|140
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Μήκος (m)
|30
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,3